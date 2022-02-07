Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-67#Союз МС-2107.02.2022 13:00

Экипаж МКС-67 принял участие в исследованиях на тренажере «Выход-2»

Экспериментальные исследования по снятию фоновых данных выполнения сложной операторской деятельности на тренажере «Выход-2» с участием основного экипажа экспедиции МКС-67 проходили в течение прошлой недели. Космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков готовятся совершить полугодовую экспедицию на МКС. Старт корабля «Союз МС-21» с их экипажем на борту намечен на 18 марта 2022 года.

Сейчас идет период предполетных исследований, в том числе на тренажере «Выход-2» с активной силокомпенсирующей системой обезвешивания. Целью исследования является оценка возможности выполнения космонавтом управления системами скафандра и другим оборудованием в процессе шлюзования и внекорабельной деятельности, отработка отдельных типовых операций и получение экспериментальных данных о качестве выполнения данных операций.

К типовым операциям, в частности, относятся: операции в шлюзовом отсеке (наддув скафандра, переход на автономное питание, открытие выходного люка), перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), установка антенны, стыковка электроразъемов, управление виртуальной моделью транспортного средства (ровера) и манипулятора.

По каждому сеансу экспериментальных исследований полученные данные обобщаются и оформляются в виде раздела отчета о научно-исследовательской работе «Созвездие-ЛМ-21/22», которая направлена на изучение возможностей человека при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса.

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