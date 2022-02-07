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#Роскосмос#диверсификация#УКВЗ07.02.2022 09:00

УКВЗ и Торговый дом «СТМ» договорились о поставке 90 трамваев в 2022-2023 гг.

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и ООО «Торговый дом СТМ» (входит в группу «Синара») заключили соглашение о поставке 90 трамваев в 2022-2023 годах. Соответствующие договорные обязательства были подписаны сторонами в январе 2022 года.

В соответствии с договорённостью УКВЗ поставит 90 односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола. Из них 50 единиц (модели 71-628М и 71-628) будут изготовлены в 2022 году для города Таганрога. Еще 40 трамваев модели 71-628М будут произведены в 2023 году (заказчик определяется в настоящее время).

«На текущий момент производственный план предприятия на 2022-2023 годы полностью сформирован. Для нас очень важно развитие партнерских отношений с группой „Синара“. Наше сотрудничество дает синергетический эффект от совместно накопленного объема производственных компетенций и позволяет добиться значительного увеличения мощностей УКВЗ», — отметил генеральный директор Усть-Катавского завода Роман Новиков.

Трамвайные вагоны производства УКВЗ не имеют аналогов на российском рынке по ряду параметров. Это современные технологичные трамваи удобные для водителя и пассажиров. Сегодня они успешно эксплуатируются в Краснодаре, Таганроге, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке и других городах Российской Федерации и стран СНГ. Спрос на них продолжает расти.

В связи с этим завод планирует масштабное развитие предприятия, активно расширяет производственный штат и приглашает специалистов рабочих и инженерных специальностей присоединиться к профессиональной команде УКВЗ.

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