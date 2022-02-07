Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#Космодромы#Главкосмос#OneWeb07.02.2022 14:15

Ракета «Союз-СТ-Б» установлена на стартовой площадке космодрома в Гвиане

На космодроме Гвианского космического центра (Французская Гвиана) состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты «Союз-СТ-Б», которая предназначена для вывода на орбиту очередной партии из 34 космических аппаратов компании OneWeb. В понедельник, 7 февраля 2022 года, начались работы по графику первого стартового дня.

В рамках первого стартового дня будут проведены операции по стыковке пневмо- и заправочных коммуникаций «пакета» (первая и вторая ступени) ракеты и сборке схем системы управления, системы измерений и термостатирования носителя. Кроме того, в понедельник начнутся работы по стыковке ракеты с космической головной частью в составе разгонного блока «Фрегат-М» и космических аппаратов. Особенностью подготовки пуска в Гвианском космическом центре является раздельная транспортировка ракеты (сборка из трех ступеней) и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания.

Подготовка ракеты-носителя и работа поставленного российской стороной наземного оборудования обеспечивается специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос». Пуск будут проводить совместные российско-европейские пусковые расчеты. Оператором выступает европейский поставщик пусковых услуг Arianespace, а с российской стороны головным контрактным интегратором в проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), обеспечивая на всех стадиях взаимодействие предприятий российской космической промышленности с Arianespace.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» запланирован на 10 февраля 2022 года в 21:09:37 по московскому времени. В настоящее время на околоземной орбите находятся 394 спутника связи OneWeb и предстоящий запуск доведет их число до 428. Следующие на протяжении 2022 года миссии OneWeb, в которых будет использоваться российская ракета-носитель «Союз-2.1б», позволят компании приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

Для компании OneWeb этот запуск станет тринадцатым, выполненным с использованием российских ракет-носителей «Союз-2» и вторым, выполненным из Гвианского космического центра, пять запусков выполнялись с космодрома Байконур, еще шесть — с новейшего российского космодрома Восточный.

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