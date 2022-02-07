Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#РКК Энергия07.02.2022 12:00

Предприятие Роскосмоса запатентовало одновитковую схему полёта до МКС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») получила патент на одновитковую схему полёта кораблей до Международной космической станции. Её внедрение позволит пилотируемым и грузовым кораблям добираться до МКС за два часа.

«Нам выдали патент, с 12 ноября он включен в реестр государственных изобретений Российской Федерации», — сообщил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

Российские специалисты начали отработку элементов одновитковой схемы при полёте грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС в июне-июле 2021 года. По словам Рафаила Муртазина, отработку планируется продолжить в июне 2022 года при полёте «Прогресса МС-20».

«Мы будем готовить условия для проведения четырёхвитковой схемы сближения „Прогресса МС-20“ и на её фоне отработаем элементы одновитковой схемы», — пояснил он.

Как заявлял генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьёв, одновитковую схему полёта «Прогресса» до МКС намечается реализовать с 2023 года.

С 2012 и 2013 годов соответственно грузовые корабли «Прогресс» и пилотируемые «Союзы» стали летать к станции по четырёхвитковой (шестичасовой) схеме вместо 34-витковой (двухсуточной), что позволило космонавтам привыкать к неблагоприятным факторам невесомости в комфортных условиях на МКС. К настоящему времени осуществлены 30 полетов российских кораблей по четырёхвитковой схеме

С 2018 и 2020 годов «Прогрессы» и «Союзы» стали использовать двухвитковую (трёхчасовую) схему. В октябре 2020 года корабль «Союз МС-17» установил рекорд в доставке экипажа на МКС — за 3 часа 3 минуты 37 секунд. К настоящему времени выполнены восемь полетов российских кораблей по двухвитковой схеме.

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