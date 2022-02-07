Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе 29-ой международной выставки продуктов питания «Продкспо-2022».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в работе 29-ой международной выставки продуктов питания «Продкспо-2022».

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Сенатор выступил в ходе панельной дискуссии «Ритейл как инфраструктура продвижения органической продукции».

Сергей Митин подчеркнул, что органическое сельское хозяйство — одно из самых молодых и, в тоже время, динамично развивающихся направлений отечественного агропромышленного комплекса.

Органическое сельское хозяйство — одно из самых молодых и, в тоже время, динамично развивающихся направлений отечественного агропромышленного комплекса

Сенатор обратил внимание, что не менее 30 проц. сертифицированных земель для организации органического производства не используются, хотя это может обеспечить устойчивый рост сельхозпродукции в ближайшие годы.

Сергей Митин принял участие в работе 29-ой международной выставки продуктов питания «Продкспо-2022»

«Понимая государственную значимость развития российского рынка органической продукции и отечественного органического производства, Совет Федерации осуществляет планомерный парламентский контроль за совершенствованием нормативной правовой базы и практикой ее применения. Для этих целей в Совете Федерации создана специальная межведомственная рабочая группа», — отметил Сергей Митин.

По словам сенатора, стратегия развития отрасли находится в стадии разработки, пока еще не запущены специализированные программы государственной поддержки производства «органики».

Сергей Митин обратил внимание, что объемы торговой инфраструктуры позволяют наращивать реализацию органической продукции с учетом имеющихся мощностей.

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