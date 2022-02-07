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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел08.02.2022 02:00

ОКБ «Факел» продолжает техническое перевооружение

Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») продолжает активную работу по техническому перевооружению в рамках реализации плана технического развития и организации производства.

В начале 2022 года механический участок одного из цехов был дооснащен новым токарным станком с ЧПУ. Этот многооперационный высокоточный станок с программным управлением предназначен для комплексной механической обработки (токарная, фрезерная). Его установка приведет к значительному сокращению времени, затрачиваемого на обработку заготовок, за счёт исключения дополнительных переходов. Вся обработка будет производиться на одном рабочем месте. Высокая точность обработки позволит повысить производительность труда из-за сокращения вспомогательных операций на пробные проходы и измерение деталей.

Такой станок широко применяется в учебных заведениях Калининграда, что позволит решить вопрос с подготовкой кадров. Еще один такой токарный станок поставят на предприятие в марте текущего года в рамках реализации плана технического развития.

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