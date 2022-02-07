М. Павлова провела рабочие встречи с представителями министерства образования и науки Челябинской области

Source: Russia – Council of the Federation

Были обсуждены вопросы реализации проектов в области военно-патриотического воспитания юных челябинцев.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе работы в регионе провела ряд рабочих встречь по вопросу реализации проектов в области военно-патриотического воспитания юных челябинцев.

Сенатор, представители министерства образования и науки Челябинской области, руководство методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» договорились о проведении цикла выставочных экспозиций, посвященных снятию блокады Ленинграда, в исторических музеях и парках Челябинска. Речь также шла о новых проектах, поддерживающих формирование патриотизма у молодежи, любви к Родине и родному краю, сохранении исторической памяти.

По словам Маргариты Павловой, один из ближайших проектов — установление памятной стеллы Челябинской области на Невском пятачке в Ленинградской области.

«Региональный центр воспитания детей и молодежи «Авангард» будет реализовывать масштабные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, в том числе проведение пяти и десяти учебных сборов с юношами, проведение комплексных мероприятий по подготовке к службе в Российской армии. В планах — открытие филиалов центра в Магнитогорске и Копейске», — сообщила Маргарита Павлова.

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