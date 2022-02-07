Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-21#Космодромы#Байконур#ЦЭНКИ#КЦ Южный07.02.2022 10:00

Корабль «Союз МС-21» прошел испытания в безэховой камере

На техническом комплексе космодрома Байконур продолжается предполетная подготовка пилотируемого корабля «Союз МС-21». В соответствии с графиком состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства для наземной проверки функционирования бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС».

В ходе испытаний специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в Роскосмос) провели тестирование радиотехнической аппаратуры «Курс-НА», которая обеспечивает сближение и стыковку кораблей «Союз МС» с Международной космической станцией. После завершения работ корабль был установлен на рабочее место для подготовки к пневмовакуумным испытаниям на герметичность.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-21» по программе доставки участников 67-й основной экспедиции на Международную космическую станцию планируется в марте 2022 года.

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