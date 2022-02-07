Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировала итоги реализации в 2021 году технологии социального контракта.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала итоги реализации технологии социального контракта в 2021 году. «По данным субъектов Российской Федерации, в 2021 году социальным контрактом было охвачено более 980 тысяч граждан и заключено более 280 тысяч социальных контрактов. Доходы получателей соцконтракта увеличились в среднем в 1,6 раз. Выросло количество соглашений, направленных на поиск работы и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», – сказала сенатор.

Смотрите также

Она напомнила, что по инициативе Совета Федерации в прошлом году на реализацию социальных контрактов всем субъектам Российской Федерации, за исключением Москвы, были предоставлены субсидии из федерального бюджета.

Социальный контракт представляет собой вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты

Социальный контракт представляет собой вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела. Механизм направлен на повышение материального благосостояния граждан, прежде всего семей с детьми, и преодоление ими трудной жизненной ситуации.

Галина Карелова обратила внимание на индексацию выплат по социальным контрактам, заключенным на поиск работы или для преодоления трудной жизненной ситуации.

«Ранее в расчете выплат использовалась величина прожиточного минимума, установленная на момент заключения соцконтракта. С 2022 года ежемесячные выплаты будут пересчитаны с учетом актуального прожиточного минимума в регионе на момент предоставления выплаты. Индексация, наряду с вступившим в силу законом о запрете на списание по исполнительным листам единовременных социальных выплат, в которые входят и выплаты по социальным контрактам, обеспечивает дополнительную защиту граждан», — объяснила парламентарий.

При активном участии Совета Федерации в прошлом году в перечень мероприятий соцконтракта было вновь включено «ведение личного подсобного хозяйства», а в текущем предусмотрено увеличение количества соцконтрактов по этому направлению.

Еще одна инициатива, предложенная сенаторами, была поддержана Минтрудом: с 2022 года у граждан появилась возможность приобретать на средства социальных контрактов лицензии на специальное программное обеспечение и на осуществление отдельных видов деятельности. Такая мера позволит увеличить количество самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

«Совет Федерации ведет постоянный мониторинг внедрения социальных контрактов в регионах. Результаты реализации технологии неоднократно рассматривались в рамках заседаний Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ, а также на площадках Форума социальных инноваций. Считаем, что необходимо продолжить эту работу, выработать механизмы проактивного предложения социального контракта безработным гражданам, совершенствовать комплексный подход оказания государственной социальной помощи и обеспечить тиражирование лучших практик», – подчеркнула Галина Карелова.

MIL OSI