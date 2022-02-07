Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1907.02.2022 15:14

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка грузового корабля «Прогресс МС-19» к запуску по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 7 февраля 2022 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Прогресс МС-19» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

ПхО входит в состав космической головной части, обеспечивая механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты «Союз-2.1а». После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур.

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