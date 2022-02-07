Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИКИ РАН#ВНИИЭМ#Конференция07.02.2022 19:00

В Институте космических исследований РАН проходит конференция «Физика плазмы в Солнечной системе»

В период с 7 по 11 февраля 2022 года в Институте космических исследований Российской академии наук в городе Москве проходит 17-я ежегодная конференция «Физика плазмы в Солнечной системе».

На конференции ученые представляют доклады, посвященные теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов в космической плазме — на Солнце, в солнечном ветре, ионосфере и магнитосфере Земли и других планет Солнечной системы, включая проблемы прогноза космической погоды и волновые процессы в космической плазме.

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы предусматривает создание корпорацией «ВНИИЭМ» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») космического комплекса «Ионозонд» для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды).

В состав комплекса входят четыре космических аппарата «Ионосфера», которым предстоит работать на околоземной орбите с наклонением 98° и высотой 820 км — по два спутника в двух плоскостях.

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