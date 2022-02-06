XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль во фристайле в дисциплине «могул»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «могул» россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду. Её результат – 77,72 балла. Олимпийской чемпионкой стала Джакара Энтони из Австралии (83,09), «серебро» взяла американка Джаэлин Кауф (80,28).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анастасию Смирнову с «бронзой» Игр в Пекине:

«Поздравляю Анастасию Смирнову с олимпийской «бронзой»! Наша 19-летняя спортсменка уверенно прошла квалификацию и финальные раунды соревнований. В суперфинале она стремительно преодолела спуск, выполнила красивые и сложные прыжки на трамплинах, обошла сильнейших соперниц и заслуженно стала призёром Игр-2022. В прошлом году Анастасия стала чемпионкой мира в парном могуле и бронзовым призёром в могуле, и мы ждали от неё хорошего выступления на Олимпийских играх. Тем более что в женском могуле у нас не было олимпийских медалей последние 28 лет. Поздравляю с успехом личных тренеров Анастасии, тренеров сборной по фристайлу, а также Федерацию фристайла России! Желаю российским фристайлистам удачи в соревнованиях Олимпийских игр в Пекине».

19-летняя Анастасия Смирнова – мастер спорта России международного класса. На Чемпионате мира по фристайлу 2021 года Анастасия завоевала «золото» в парном могуле и «бронзу» в могуле. Спортсменка родилась в Чусовом (Пермский край), в составе российской сборной выступает за Пермский край и Московскую область. Тренируется в СДЮСШОР «Огонёк» им. Л.Д. Постникова под руководством Руслана Шарифуллина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России фристайлом занимаются 4 276 человек. Всего в стране функционируют 30 отделений, в том числе 22 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 125 человек, тренеров-преподавателей – семь человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта фристайлом занимаются 1 845 человек в 18 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки 1 800 человек.

Фристайл является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Ярославская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Сахалинская область, Кемеровская область, Красноярский край, Томская область, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Чувашская Республика.

В России развитием фристайла совместно с Министерством спорта занимается Федерация фристайла России. Президент Федерации фристайла России – Алексей Курашов. Главный тренер – Михаил Носов.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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