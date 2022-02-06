XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Александр Большунов – чемпион Игр в скиатлоне, Денис Спицов – серебряный призёр

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 6 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне (15 км + 15 км). Его соотечественник Денис Спицов – «серебро».

Для олимпийской российской сборной это первая золотая медаль с начала Игр в Пекине. По ходу гонки Александр следовал с отрывом больше минуты, доминируя над своими соперниками.

Дистанцию в 30 км Александр преодолел за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал представитель Финляндии Ийво Нисканен (+2.00,2).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил наших лыжников с успешным выступлением:

«Слова излишни, только низкий поклон Александру Большунову и Денису Спицову за эти исторические медали! С 2006 года у нас не было «золота» в этой дисциплине на Играх. Несмотря на падение, Александр смог собраться и набрать невероятное преимущество, которое к финалу достигло больше минуты. А отрыв Дениса от финна Ийво Нисканена помог ему в момент падения на подходе к финишу.

Это была феноменальная гонка, за которой наблюдали миллионы россиян. Александр после тяжелейшего периода восстановления показал высочайший класс в скиатлоне и принёс не только себе, но и всей России первую золотую медаль на этих Олимпийских играх!

Я искренне восхищён мастерством и самоотдачей Александра Большунова и Дениса Спицова. Гордимся ребятами! Поздравляю весь тренерский штаб во главе с Еленой Вяльбе, личного тренера наших лыжников Юрия Бородавко, Федерацию лыжных гонок России. Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и успешных выступлений на следующих дистанциях!», – сказал Олег Матыцин.

25-летний Александр Большунов – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира в скиатлоне, трехкратный серебряный и бронзовый призер Игр-2018. Александр родом из села Подывотье Брянской области, в составе российской олимпийской сборной представляет Архангельскую область, тренируется на базе РЦСП «Водник» под руководством Юрия Бородавко.

25-летний Денис Спицов – заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный и бронзовый призер Игр-2018. Денис родом из Вологодской области, в составе российской олимпийской сборной представляет Тюменскую область. Тренируется на базе спортивного сообщества «Динамо» под руководством Юрия Бородавко.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.



По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России лыжными гонками занимаются 1 027 060 человек. Всего в стране функционируют 1 204 отделения, в том числе 142 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 2584 человека, тренеров-преподавателей – 1856. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 134 075 человек в 70 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки – 73 931 человек.



Лыжные гонки являются базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Приморский край.



В России развитием лыжных гонок совместно с Министерством спорта занимается Федерация лыжных гонок России. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной – Елена Вяльбе.



Федеральной базой спортивной подготовки по лыжным гонкам является ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», обособленное структурное подразделение учебно-тренировочный центр «Кавголово».



Фото: Getty Images; Global Look Press; TASS



Пресс-служба Минспорта России

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