06.02.2022 Dodatkowi żołnierze USA przybyli do Polski

Dodatkowi żołnierze USA przybyli do Polski06.02.2022

Błyskawiczne przybycie dodatkowych sił USA stanowi najlepszą odpowiedź na zagrożenia, które dotyczą wschodniej flanki NATO. Świadczy to też o bardzo poważnym traktowaniu obowiązków sojuszniczych i jest najlepszym dowodem na hasło stronger together – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w niedzielę podczas konferencji prasowej.

6 lutego br. w Rzeszowie wylądowali kolejni żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej z Fort Bragg. W najbliższych godzinach do Polski trafi 1 700 amerykańskich żołnierzy. Kilka dni temu Pentagon poinformował o sfinalizowaniu uzgodnień dotyczących wzmocnienia obecności wojskowej USA w Polsce oraz innych częściach wschodniej flanki NATO. Jak poinformował szef MON żołnierze amerykańscy będą operowali w południowo – wschodniej części naszego kraju.

“Żołnierze wojsk USA i żołnierze polscy niejednokrotnie wspólnie ćwiczyli i brali udział w misjach na całym świecie. Do Polski w ciągu najbliższych godzin przerzuconych zostanie 1700 żołnierzy. Będą operowali w południowo – wschodniej części naszego kraju, na wschodniej flance NATO. To miejsce skupia naszą uwagę, ale też uwagę NATO i USA” – podkreślił szef MON.

Przemieszczone siły wojsk USA stanowić będą istotne wzmocnienie odstraszania i obrony Polski oraz całego Sojuszu z uwagi na narastający kryzys wywołany agresywnymi działaniami Rosji i Białorusi.

Minister Błaszczak przypomniał, że w ramach współpracy wojskowej w formacie eFP w Polsce stacjonują już wojska amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie i chorwackie, a żołnierze polscy są na Łotwie i w Rumunii.

Stany Zjednoczone w najbliższych godzinach przemieszczą do Polski elementy Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej z Fort Bragg. Dodatkowe elementy sztabowe związane z tym rozmieszczeniem w sile 300 żołnierzy zostaną ulokowane przez USA w Niemczech

