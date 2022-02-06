Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева06.02.2022 15:30

Ударное пополнение в ИСС

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приобрела новые вибрационный и ударный стенды для проведения механических испытаний космических аппаратов. Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, которые предшествуют вводу оборудования в эксплуатацию.

Они включают проверки функционирования стендов, подтверждение их точностных параметров, повторяемости параметров механических воздействий и работоспособности на экстремальных режимах. Дооснащение испытательной базы «Решетнёвской фирмы» прошло в рамках Федеральной целевой программы ГЛОНАСС.

Наиболее объективной оценкой надёжности космических аппаратов и систем являются результаты наземных испытаний. Поэтому перед тем, как отправить аппараты на космодром запуска, специалисты подтверждают качество сборки спутников и соответствие их технического состояния заданным параметрам. Программа механических испытаний предполагает проверки космических аппаратов в условиях имитации нагрузок, возникающих на участке выведения ракетой-носителем. На сегодняшний день в ИСС эксплуатируются несколько стендов для механических испытаний спутников.

Тем не менее расширение испытательной базы предприятия является одной из актуальных задач. Это связано с тем, что номенклатура изделий «Решетнёвской фирмы» растёт. В частности, космические аппараты «Глонасс-К» и «Глонасс-К2», создаваемые для одноимённой навигационной спутниковой системы, отличаются от своих предшественников «Глонасс-М» конструктивными особенностями и увеличенными габаритами.

Они оснащаются дополнительными комплектами аппаратуры для повышения точности навигационных определений. Таким образом, развитие экспериментальной базы обусловлено новыми задачами в разработке и создании космической техники.

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