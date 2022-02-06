Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Новости космонавтики#Русский космос06.02.2022 09:00

Роскосмос начинает публикацию архива журнала «Новости космонавтики»

Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» начинает публикацию архива научно-популярного и информационно-аналитического журнала «Новости космонавтики», издававшегося с 1991 по 2018 годы под эгидой Федерального космического агентства и в качестве официального издания Госкорпорации «Роскосмос». К настоящему времени выложены номера за последние шесть лет, в дальнейшем архив будет пополняться.

«Я очень рад, что летопись мировой космонавтики с 1991 по 2018 годы, которую мы вели на страницах журнала „Новости космонавтики“ почти 27 лет, благодаря Госкорпорации „Роскосмос“ теперь станет доступной всем интересующимся не только отечественной, но и мировой космонавтикой», — сказал Игорь Маринин, который более четверти века был главным редактором журнала.

На страницах «Новостей космонавтики» подробно освещались события российской и зарубежной космонавтики — полеты пилотируемых и грузовых кораблей, орбитального комплекса «Мир» и Международной космической станции, запуски искусственных спутников Земли и автоматических межпланетных станций, анализировались различные космические программы и публиковались исторические и архивные материалы.

С 2019 года коллектив «Новостей космонавтики» занимается выпуском журнала «Русский космос» — основного отраслевого печатного издания Госкорпорации «Роскосмос», в котором популяризируются достижения отечественной космонавтики.

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