Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#UNITY#Александр Блошенко#Максим Овчинников06.02.2022 19:50

Мечта, уходящая в небо

Сотрудничество Роскосмоса и благотворительного фонда UNITY, благодаря которому на орбите побывали два арт-скафандра — «Победа» и «Мечтатель», продолжается с 2016 года и переросло в новый, еще более масштабный, проект «Ракета». Он начался в июне прошлого года и за это время успел подарить самые светлые и добрые эмоции детям с онкозаболеваниями из трех стран. А недавно к проекту подключились маленькие пациенты реабилитационного центра «Русское поле» в подмосковном Чехове.

Общие ценности

Идея совместных арт-проектов Роскосмоса и благотворительного фонда UNITY для детей с онкологическим диагнозом состоит в том, что маленькие художники со всего мира, столкнувшиеся со страшной болезнью, рисуя свои фантазии и погружаясь в мир космических путешествий, получают психологическую поддержку, которая так необходима им для выздоровления. Клиническими исследованиями доказано, что арт-терапия не только снижает уровень тревожности и страха, но и уменьшает боль.

Космические проекты фонда UNITY и Роскосмоса — международные, в них участвуют ребята со всей России и еще более чем из 40 стран. Сначала мечты детей отправлялись в космос на арт-скафандрах, а в прошлом году принято решение нанести их на российскую ракету.

Чтобы пополнить коллекцию рисунков, амбассадоры и сотрудники UNITY, а также волонтеры Роскосмоса отправились в подмосковный центр «Русское поле» в г. Чехове.

Быть полезным

В последнюю субботу уходящего года большинство жителей нашей страны занимались предпраздничными хлопотами. Несмотря на сильный снегопад, машин на дорогах было много. Кто-то торопился покупать подарки, а кто-то, быть может, ехал на дачу. Но среди спешащих куда-то людей были и те, кто в этот зимний морозный день хотел подарить частичку своего тепла детям, проходящим реабилитацию после онкологических заболеваний. И в их числе — космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который встречал арт-скафандр «Мечтатель» на Международной космической станции в апреле прошлого года во время своей полугодовой космической вахты.

Накануне поздно вечером Сергей только вернулся из командировки. Но все равно он не мог пропустить благотворительное мероприятие фонда Unity и решил поехать в реабилитационный центр «Русское поле». После своей экспедиции на МКС он стал амбассадором фонда UNITY, и вместе с супругой Ольгой Беляковой они не пропустили ни одного мероприятия арт-проекта «Ракета».

«Скафандр „Мечтатель“ стал четвертым побывавшим на орбите. И сейчас появилась идея нанести рисунки на головном обтекателе ракеты. Очень много детей из разных городов России и стран мира хотят отправить мечты в космос, а на ракете как раз можно их разместить больше, чем на скафандре. Пока обсуждаются технические варианты нанесения, задача сотрудников фонда, амбассадоров и волонтеров — собрать рисунки детей к тому моменту, когда ракета будет готова», — увлеченно рассказывает Сергей Кудь-Сверчков.

В Чехов космонавт с супругой взяли и свою 10-летнюю дочку Соню. «Я за то, чтобы детей в школьном возрасте тоже привлекать к таким делам. Это обогащает внутренний мир, повышает осознанность того, что происходит вокруг, и дает понимание, что есть у тебя и что ты можешь дать людям. Это тоже очень важно — чувствовать себя полезным», — говорит супруга космонавта Ольга Белякова.

Полет фантазии

Приехав в реабилитационный центр «Русское поле», Соня быстро освоилась и стала вместе с детьми, восстанавливающимися после лечения, рисовать картинки для ракеты. Важно сказать, что в реабилитационном центре в этот день царила совсем не больничная атмосфера. В холле стояла наряженная елочка, возле которой ребята фотографировались с гостями. Рядом разместилась новогодняя фотозона с арт-скафандром «Победа», который вернулся с МКС и продолжает на Земле вдохновлять детей, чтобы стремиться к выздоровлению. Каждый малыш мог подойти к нему, взять за «руку» и загадать желание.

Будущая арт-ракета уже наполнилась мечтами маленьких художников из Иркутска (Россия), Белграда (Сербия), Лусаки (Замбия), а теперь и подмосковного Чехова. Здесь 75 ребят разного возраста с блеском радости и живого интереса в глазах слушали рассказы космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, сотрудника Института медико-­биологических проблем Анастасии Степановой и других интересных гостей об их космической работе.

«Когда я познакомилась с президентом благотворительного фонда UNITY Алёной Кузьменко и получила предложение стать частью этого проекта, никаких сомнений не было, — призналась испытатель ИМБП и амбассадор UNITY Анастасия Степанова. — Если я могу своим примером принести какую-то пользу, перенастроить людей на положительный лад и тем самым помочь выздоровлению, значит и моя мечта помогать другим сбудется. Меня на таких встречах всегда восхищает тот факт, насколько сильны эти дети. Ведь некоторые взрослые не могут справиться с раком, с тем, что они испытали при лечении, и расклеиваются, впадают в депрессию. Дети же гораздо сильнее, чем мы, взрослые. Это учит меня и вдохновляет».

И действительно, посмотрев на работы, нарисованные на серебристых листах бумаги, стилизованных под части ракеты, и символизирующие мечты ребят, нельзя не удивиться их оптимизму и жизнелюбию, которого порой не хватает даже взрослым здоровым людям. Мое внимание сразу привлек рисунок 9-летнего Даниила Ильющенкова из Самары: он нарисовал бегущих по берегу моря мальчика и девочку и пожелал счастья своим будущим детям. На вопрос «А себе счастья хочешь пожелать?» мальчик ответил, что и так счастлив. Его мама Анна, увидев мое изумление, пояснила, что иногда сын рассуждает о том, каким станет отцом. Отсюда возникло и такое пожелание потомкам. А еще она учит своих детей тому, что просто жить — это уже счастье.

«Мир вокруг нас прекрасен! И каждый день, просто открывая глаза, мы уже счастливы. Поэтому старший сын Даня очень позитивный человек, — улыбнулась она и добавила: — Мы первый раз участвуем в таком необычном мероприятии. Мне самой очень интересно. Я всегда говорю, что мы едем за положительными эмоциями. Ведь они помогают выздоровлению».

Ребята помладше рисовали в основном простые, но такие уютные и понятные всем вещи, как дом, животные, желанная игрушка. Те, кто постарше, выбирал тему посложнее: например, свою будущую профессию. Так, 13-летняя Маша Лебедева из Перми хочет стать детективом и нарисовала себя с жетоном полицейского. «Все началось с того, что я посмотрела фильм про детективов. Мне он очень понравился, и эта тема меня затянула. Я начала читать детективы. И после школы хочу учиться на полицейского», — поделилась девочка.

А ее сверстник Руслан Алексеев из г. Корсаков Сахалинской области планирует стать 3D-дженералистом. «Это человек, который создает объекты в трехмерной графике», — пояснил он. Рисует парень очень красиво, аккуратно проводя каждую линию. Он рассказал, что вместо обычных красок предпочитает рисовать на планшете. Руслан изобразил себя глядящим на Землю из космоса, но подчеркнул, что не хочет быть профессиональным космонавтом. «Подожду, когда это станет проще», — отметил он.

Были и те, кого больше волнуют бескрайние водные просторы нашей планеты. «Я нарисовала дно океана, потому что наши нынешние технологии не позволяют продвинуться достаточно далеко в его изучении. У нас даже космос освоен больше. А мне вот океан нравится. Я пока не знаю, куда меня приведет жизнь, но это одно из моих мечтаний», — рассказала 17-летняя Юля Нелюдимова из Екатеринбурга. Глядя на рисунки ребят, понимаешь, что они с оптимизмом смотрят в будущее.

«Одной из самых сложных задач в психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями является работа с подростками. Они с трудом принимают изменения во внешности и состоянии, их уже не радуют клоуны и фокусники, как малышей. Программы фонда UNITY с участием космонавтов и испытателей всегда находят отклик у подростков. Возможность заинтересовать подростков, проходящих лечение от онкологического заболевания, мы считаем важной нашей находкой и достижением», — подчеркнула президент фонда UNITY Алёна Кузьменко.

Душевный праздник

Каждый ребенок из тех, с кем пообщались в этот день волонтеры Роскосмоса, говорил, что у него есть заветная мечта, и искренне верил в ее исполнение. Глаза детей были полны надежды, что они будут здоровы и у них все получится. И, пожалуй, это главная задача в работе сотрудников, амбассадоров и волонтеров фонда UNITY — поддержать их, подарить радость и веру в волшебство.

«Мы приходим к ребятам не только пообщаться и поиграть, но и показать, что будущее может быть изумительно прекрасным, что больница — это всего лишь временный этап жизни и надо из него выбираться. Есть другая жизнь — положительная, радостная. Главное — свою мечту не бросать, а верить. Ведь если сравнить детей и взрослых, в первую очередь чувствуется разница в подаче мыслей. Если установить позитивное течение мыслей, это работает у всех. Но взрослые „закапываются“ гораздо легче. А дети, как барон Мюнхгаузен, сами себя за косичку из этого болота вытягивают», — убежден Сергей Кудь-Сверчков.

Помимо общения с людьми удивительных профессий, каждый ребенок получил в подарок одежду с космической символикой и открытки с новогодними пожеланиями от сотрудников Рос­космоса и космонавтов.

«Нашей доброй традицией стало сотрудничество с Роскосмосом и предновогодние поездки в реабилитационный центр „Русское поле“. В этом году сотрудники Госкорпорации подписали открытки для ребят и приняли участие в праздничных мероприятиях для детей в качестве волонтеров. Праздник получился по-настоящему душевный, и мы все — дети, родители, учителя, наши космические волонтеры — были дружным добрым экипажем в этот день, наполненный детскими улыбками, мечтами, подарками», — поделилась исполнительный директор благотворительного фонда UNITY Евгения Фадеева.

В наступившем 2022 г. реализация арт-проекта «Ракета» продолжится. Планируется, что совсем скоро команда UNITY впервые поедет в Ингушетию, чтобы местные ребята, проходящие лечение от онкозаболеваний, смогли нарисовать свои мечты, которые позже будут нанесены на ракеты и отправятся в космос при поддержке Роскосмоса.

Мягкий подарок

У Сергея Кудь-Сверчкова есть талисман, который он берет с собой во все земные путешествия — небольшая вязаная фигурка космонавта. Поделка так пришлась по душе коллегам Сергея по экипажу «Союза МС-17», что были сделаны три копии, которые стали ответственным элементом их космической миссии — индикатором невесомости.

Роскосмос совместно с UNITY решили запустить новую акцию: все желающие могут связать точно такие же фигурки, а настоящий космонавт при случае передаст подарок каж­дому ребенку, который нарисует мечты на ракете.

«Только представьте себе, что один из самых здоровых людей планеты (а именно таких берут в космонавты!) поделится своей энергией с малышом, которому так нужны силы, чтобы выкарабкаться из болезни. И в самые сложные моменты лечения этот ребенок будет сжимать в руке вязаную фигурку, вспоминать космическую встречу и верить в лучшее. За год команда UNITY посещает около тысячи детей. И „космонавтиков“ нужно очень много. Каждый здоровый взрослый человек может связать чудо для малыша своими руками и дать маленькому мечтателю и его семье надежду на выздоровление. После предновогодней встречи с сотрудниками Роскосмоса несколько человек уже взялись вязать первых членов доброго экипажа», — прокомментировала благотворительную акцию президент фонда UNITY Алёна Кузьменко.

Всех, кто хочет присоединиться к акции, фонд приглашает в Telegram-канал, где можно прочитать подробную информацию и посмотреть схемы вязания.

Мечта, оправленная в космос, обязана осуществиться

Александр Блошенко, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос»«В рамках сотрудничества с фондом Unity нам удалось запланировать ряд совместных проектов, призванных помочь детям с онкологическими заболеваниями, придать им сил и уверенности в борьбе с недугом. В рамках реализации федерального проекта „Сфера“ уже в 2022 г. планируется запуск космического аппарата „Скиф-Д“, на котором, благодаря совместным усилиям фонда Unity и ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва, будут размещены таблички детей с изображением их самых сокровенных желаний в графическом или же текстовом формате. Таким образом, юные любители космоса смогут одними из первых прикоснуться к этому историческому событию.

Более того, в рамках создания перспективного космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой-носителем на сжиженном природном газе „Амур-СПГ“, мы договорились, что дети примут непосредственное участие в создании дизайн-концепций, которые мы сможем наносить на корпус ракеты, наземную космическую инфраструктуру, например посадочные платформы, либо создавать из них интерактивное лазерное шоу перед пуском. Здесь поле для творчества и фантазии пока безгранично. В этой совместной работе мы твердо убеждены, что мечты, отправленные в космос, обязаны сбываться».

Менять мир к лучшему

Максим Овчинников, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по экономике и финансам:

«Основой для эффективной работы в любой организации являются общие ценности коллектива, такие как взаимовыручка, вовлеченность персонала в проблемы коллег. Нам важно развивать эти ценности на уровне отрасли как базовые конкурентные преимущества. Именно поэтому волонтерство будет поддерживаться на уровне руководства Корпорации и организаций отрасли. Мы можем и должны менять мир в лучшую сторону, и это может делать каждый сотрудник».

Русский космос

MIL OSI