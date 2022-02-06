Source: Russia Federal Space

#Роскосмос06.02.2022 12:47

Коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля

Коррекция высоты орбиты Международной космической станции, ранее запланированная на 6 февраля 2022 года, по баллистическим условиям перенесена на 8 февраля.

Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18». По обновленным данным Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), они будут включены в 10:56 по московскому времени и проработают 142,3 секунды.

Целью коррекции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой «Союза МС-19» (30 марта).

На МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

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