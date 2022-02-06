Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201606.02.2022 23:10

Кольца «кратерного» дерева на Марсе

Объект на этом интересном фото можно легко принять за пень с характерными концентрическими кольцами. На самом же деле это вид с высоты птичьего полета на один из марсианских ударных кратеров, богатых льдом. И если кольца земных деревьев позволяют получить представление о климате Земли в прошлом, узоры внутри этого кратера также раскрывают детали истории Красной планеты, хотя образовывались они совсем по-другому.

Данный снимок был сделан камерой CaSSIS с борта орбитального аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars 2016 в северной части обширной Ацидалийской равнины с центром в точке 51,9° с.ш. / 326,7° в.д.

Внутренняя часть кратера заполнена отложениями, которые, вероятно, богаты водяным льдом. Предполагается, что они появились в более ранний период истории Марса, когда наклон оси вращения планеты позволял образовываться водно-ледниковым отложениям на более низких широтах, чем сегодня. Как и на Земле, наклон Марса является причиной смены времен года, но в отличие от Земли наклон оси вращения Красной планеты резко менялся в течение долгого времени.

Одной из примечательных особенностей кратерных отложений является наличие квазикруглых и многоугольных разломов. Вероятно, это результат сезонных изменений температуры, которые приводят к периодическому расширению и сжатию богатого льдом материала — в конечном итоге это приводит к образованию трещин. Основной целью миссий ExoMars 2016 является поиск понимания истории воды на Марсе и того, позволяла ли она когда-то существовать жизни.

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов, уделяя особое внимание геологическим и биологическим газам. TGO также выполняет картирование поверхности Марса в поисках мест, богатых водой. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, в рамках которой на Марс в 2023 году прибудет ровер «Розалинд Франклин» и посадочная платформа «Казачок». Марсоход будет исследовать регион Марса, где, как считается, когда-то был древний океан, и искать под землей признаки жизни.

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