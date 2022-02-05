XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: российские биатлонисты выиграли «бронзу» в смешанной эстафете

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов выиграли бронзовую медаль в смешанной эстафете. Это первая олимпийская награда для нашей страны в этой дисциплине.

Победила сборная Норвегии – Марта Рёйселанн, Тириль Экхофф, Тарьей Бё, Йоханнес Бё – с результатом 1 час 6 минут 45,6 секунды (3 штрафных круга, 13 дополнительных патронов). Второй стала команда Франции – Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе (+0,9; 3+11). Россияне уступили лидерам 1,5 секунды с одним штрафным кругом и 13 дополнительными патронами.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских биатлонистов с «бронзой» в смешанной эстафете.

«Поздравляю Ульяну Нигматуллину, Кристину Резцову, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в смешанной эстафете! Российские биатлонисты впервые в истории выиграли олимпийские медали в этой дисциплине. Это была фантастическая по накалу гонка, когда ситуация на лыжне и огневых рубежах менялась от этапа к этапу. Российская команда лидировала и боролась за победу до последних метров дистанции. Отдельно хочется отметить блестящее выступление Александра Логинова, который смог мастерски переломить ход гонки и вывел сборную на первое место перед заключительным этапом. Эдуарду Латыпову на последнем этапе противостояли сильнейшие соперники из Норвегии и Франции, и на финишной прямой нашему биатлонисту не хватило немного удачи для того, чтобы выиграть «золото», которого наши спортсмены, безусловно, заслуживали сегодня. Да, в финишном створе Эдуард стал третьим, но это всё равно отличный результат нашей биатлонной четвёрки – ребята выиграли свои первые олимпийские медали. Такой успешный старт российских биатлонистов на Олимпийских играх демонстрирует, что российская команда подошла к главному старту четырёхлетия в отличной форме. Желаю им удачи в следующих гонках в Пекине. Поздравляю с первой медалью Игр-2022 тренеров сборной России и Союз биатлонистов России!», – сказал Олег Матыцин.

27-летняя Ульяна Нигматуллина – мастер спорта международного класса, победительница этапа Кубка мира в смешанной эстафете, чемпионка зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года. Ульяна родилась в г. Можга (Удмуртская Республика), в составе российской сборной выступает за родной регион. Тренируется на базе ЦСКА АУ УР «ЦСП» под руководством Алексея Коротаева.

25-летняя Кристина Резцова – мастер спорта международного класса, призёр этапа Кубка мира, двукратная чемпионка Европы. Кристина родилась в Москве спортивной семье: её мама – трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, папа – заслуженный тренер России Леонид Резцов, сестра – призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы Дарья Виролайнен. В составе российской сборной Кристина выступает за Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Тренируется на базе БУ ХМАО-Югры «ЦСПСКЮ» под руководством Леонида Мякишева.

30-летний Александр Логинов – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов мира. Александр родился в Саратове, в составе российской сборной выступает за Тюменскую область. Тренируется на базе ЦСКА ГАУ ТО «ЦСП». Его тренеры – Александр Касперович, Максим Кугаевский, Сергей Зольников.

27-летний Эдуард Латыпов – мастер спорта международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель и призёр этапов Кубка мира. Эдуард родился в белорусском Гродно, в составе российской сборной выступает за Республику Башкортостан. Тренируется на базе ВС ЦСКА ГБУ «СШОР по биатлону РБ» под руководством Виктора Никитина и Валерия Мишингина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России биатлоном занимаются 46 928 человек. Всего в стране функционирует 166 отделений, в том числе 67 спортивных школ олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 751 человек, тренеров-преподавателей – 59 человек. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 17 793 человек в 53 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки занимаются 16 121 человек.

Биатлон является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Вологодская область, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Смоленская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республика, Кировская область, Алтайский край.

В России развитием биатлона совместно с Министерством спорта занимается Союз биатлонистов России. Президент Союза биатлонистов России – Виктор Майгуров.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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