XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Наталья Непряева – серебряный призёр в скиатлоне

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (Китай) разыгрываются первые комплекты наград.

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на 15 км. Победительницей гонки стала представительница Норвегии Тереза Йохауг (44 минуты 13,7 секунды). Наталья Непряева финишировала с отставанием в 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Наталью Непряеву с серебряной медалью:

«Поздравляю Наталью Непряеву с «серебром» Игр в скиатлоне! Наша лыжница в тяжелейшей борьбе принесла российской сборной первую и такую важную медаль на Играх в Пекине. После невероятного успеха на «Тур де Ски» отрадно видеть нашу спортсменку в такой великолепной форме! Для Натальи – это первая олимпийская личная медаль, четыре года назад на Играх в Пхенчхане она стала обладательницей «бронзы» в эстафете. Сегодняшняя гонка была непростая, Наталья проявила себя как настоящий стратег – держалась в группе лидеров на протяжении большей части дистанции, берегла силы и сделала мощный рывок на финише. Российская лыжница проявила большую волю к победе и чемпионский характер. Вся Россия сегодня болела за Наталью и радуется её успеху! Впервые с 2006 года российская лыжница вошла в число призёров в скиатлоне на Олимпийских играх. Уверен, после такого красивого старта Игр-2022 наши олимпийцы ещё не раз порадуют нас своими результатами в Пекине. Поздравляю с первой наградой Олимпийских игр главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе, тренерский штаб национальной команды, Федерацию лыжных гонок России и желаю успешных выступлений на дальнейших дистанциях», – сказал Олег Матыцин.

26-летняя Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, первая россиянка выигравшая зачёт многодневной гонки «Тур де Ски». Наталья родом из Твери, в составе российской олимпийской сборной представляет Архангельскую область. Тренируется на базе РЦСП «Водник» под руководством Юрия Бородавко.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России лыжными гонками занимаются 1 027 060 человек. Всего в стране функционируют 1 204 отделения, в том числе 142 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 2584 человека, тренеров-преподавателей – 1856. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 134 075 человек в 70 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки – 73 931 человек.

Лыжные гонки являются базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Приморский край.

В России развитием лыжных гонок совместно с Министерством спорта занимается Федерация лыжных гонок России. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной – Елена Вяльбе.

Федеральной базой спортивной подготовки по лыжным гонкам является ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», обособленное структурное подразделение учебно-тренировочный центр «Кавголово».

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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