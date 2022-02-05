Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Министерство обороны#Космодромы#Плесецк05.02.2022 15:15

Состоялся первый в 2022 году пуск

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Воздушно-космические силы России с успешным проведением первого в 2022 году пуска российской ракеты космического назначения!



В субботу, 5 февраля, в 10 часов 00 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553».

Технологический космический аппарат «Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарат Минобороны России было задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

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