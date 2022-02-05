Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Пилотируемая космонавтика#МКС#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП05.02.2022 09:00

Система связи для Международной космической станции

На российском сегменте Международной космической станции успешно работает широкополосная система связи, созданная при участии компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Аппаратура широкополосной системы связи (ШСС) установлена на служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Работа системы в тестовом режиме продемонстрировала, что её аппаратура функционирует нормально.

Благодаря ШСС космонавты Роскосмоса получили возможность для круглосуточного обмена информацией с Центром управления полётами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) в режиме реального времени, в том числе в формате видеоконференцсвязи. При этом удалось существенно ускорить приём и передачу больших объёмов данных, включая результаты проводимых на борту станции научных экспериментов, фото- и видеоматериалы.

Система связи создана в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос), специалисты «Решетнёвской фирмы» разработали и изготовили для неё приёмное устройство. Приём и передача информации осуществляются в Ku-диапазоне частот через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», также созданные компанией «ИСС».

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