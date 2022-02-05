Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС05.02.2022 13:00

Роскосмос по просьбе NASA понизит орбиту МКС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по просьбе коллег из NASA уменьшит на несколько километров среднюю высоту орбиты Международной космической станции и в ближайшие годы будет постоянно поддерживать полет станции на данной высоте.

«По просьбе американцев, для обеспечения условий проведения их экспериментов, мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — сообщил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

По его словам, такая средняя высота орбиты МКС может поддерживаться российской стороной вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Коррекции высоты орбиты МКС проводятся с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции или пристыкованных к ней грузовых кораблей «Прогресс МС». К настоящему времени выполнены 314 коррекций орбиты МКС, в том числе 165 — кораблями «Прогресс».

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