Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Венера05.02.2022 21:05

Вулканизм на Венере

Вулканизм характерен для всех планетных тел земной группы — Меркурия, Венеры, Марса, Земли и Луны. В настоящее время активная вулканическая деятельность ни на одном из этих объектов, кроме Земли, не обнаружена.

На поверхности Венеры очень много вулканов, но почти все они потухшие. По разным данным, общее количество вулканических построек — более 1600. Её поверхность состоит из базальтов различного типа, сходных с теми, что образуются на дне океанов на Земле.

Состав поверхности Венеры был определён при посадках советских автоматических станций. 1 марта 1982 года спускаемый аппарат станции «Венера-13» совершил мягкую посадку на поверхность второй планеты. С помощью рентгеновского спектрометра был исследован состав пород в месте посадки. Как оказалось, горные породы в этом месте — лейцитовые щелочные базальты, которых очень много и в земной коре.

Вулканические лавовые потоки на Венере значительно превосходят по масштабам земные аналоги и достигают сотен километров в длину и десятков — в ширину. Распространение магматического материала на такие большие расстояния объясняется высокой температурой атмосферы, которая замедляла процесс застывания лавы.

Примерно 80% поверхности планеты занято равнинами, сформированными лавовыми потоками, среди которых располагаются более сотни крупных стратовулканов (от лат. stratum — слой). Это тип вулкана конической формы, состоящий из множества затвердевших слоёв лавы и вулканического пепла.

К другим вулканическим структурам относятся вулканы, которые называются «блинные купола» (англ. — pancake dome). В просторечии их называют просто «блины». Они формируют купола круглой формы диаметром до 25 км с высотой не более 700 м. Такие вулканы образовались в результате извержений вязкой лавы богатой кремнезёмом, неспособной течь далеко от источника извержения.

Особенное место занимают структуры, которые называют «арахноиды» (от греч. — паукообразный). Это большеразмерные структуры вулканического происхождения, найденные только на поверхности Венеры. Они имеют вид концентрических овалов, связанных сетью разломов, имеющих некоторое сходство с паутиной, отсюда и название.

Точных подтверждений наличия современной вулканической активности на Венере не обнаружено. Но, по некоторым данным, есть основания предполагать, что гора Маат — вторая по высоте возвышенность на Венере — извергалась относительно недавно. Её склоны покрыты свежими потоками застывшей лавы с полным отсутствием ударных кратеров. Некоторые исследователи полагают, что извержение горы Маат стало причиной сильных колебаний концентрации диоксида серы и метана в атмосфере Венеры, обнаруженных в 1980-х годах.

Источник: Московский планетарий

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