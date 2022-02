04.02.2022 Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.

Source: Government of Poland in Polish

Zmiany w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.04.02.2022

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT zostanie objęty przewóz dwóch nowych grup towarów – rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 oraz odpadów.

Rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku i skuteczną walkę z szarą strefą. Wpłynie też na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 22 lutego br. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT obejmie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Z obowiązku zgłaszania będą zwolnione przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

System SENT obejmie też odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz

przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania będą zwolnione przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Nie zmieni się obsługa zgłoszeń SENT. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń.

Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 3814 oraz dodanie nowej pozycji słownikowej „0005” dotyczącej odpadów.

MIL OSI