04.02.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Bezpieczna Ukraina to także polska i europejska racja stanu

Premier Mateusz Morawiecki: Bezpieczna Ukraina to także polska i europejska racja stanu04.02.2022

W obliczu trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem ze strony Rosji, Polska przekazuje Ukrainie pomoc humanitarną oraz planuje niebawem dostarczyć broń o charakterze obronnym. Chodzi m.in. o pociski artyleryjskie, moździerze czy granatniki. Polski rząd zabiega także o pomoc dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Jako państwo przewodniczące Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), staramy się organizować akcje dyplomatyczne, które zwiększą szanse na utrzymanie pokoju za naszą wschodnią granicą.

Widzimy narastającą presję ze strony Rosji. Na Ukrainie jest determinacja do obrony, ale często brakuje tam sprzętu. Kto chce być broniony, musi mieć czym się bronić. Dlatego po naszej stronie musi być szybkość działania i sprawczość

– powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Zakładach Mechanicznych “Tarnów”.

Polska pomoc dla zagrożonej Ukrainy

Obok niezbędnej pomocy humanitarnej, nasz kraj przekaże wkrótce Ukrainie sprzęt wojskowy do obrony przed potencjalną agresją ze strony Rosji. To m.in. kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, moździerze, granatniki i inna broń o charakterze defensywnym.

Jak zapewnił szef polskiego rządu, pierwszy transport wojskowy wyjedzie na Ukrainę już w przyszłym tygodniu. Wszystko po to, by wzmocnić obronę państwa ukraińskiego w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Działania dyplomatyczne

Polski rząd zabiega także o pomoc dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Jako państwo, które przewodniczy obecnie OBWE, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, staramy się organizować akcje dyplomatyczne, aby zwiększyć szanse na utrzymanie pokoju za naszą wschodnią granicą.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawia także w tej kwestii z wieloma przywódcami i liderami zagranicznymi. Dziś o bezpieczeństwie na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Bezpieczna Ukraina to jest również polska i europejska racja stanu

– podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

Zakłady produkują uzbrojenie i sprzęt wojskowy, w szczególności: karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy. Przedsiębiorstwo uczestniczy w wielu strategicznych projektach z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035 – np. WISŁA, NAREW czy PSR-A PILICA. Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A. są członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

