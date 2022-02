04.02.2022 1 miliard zł na Laboratoria Przyszłości w całej Polsce. Premier odwiedził jedno z nich w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

Source: Government of Poland in Polish

1 miliard zł na Laboratoria Przyszłości w całej Polsce. Premier odwiedził jedno z nich w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie04.02.2022

W Nowej Sarzynie powstało jedno z pierwszych w kraju Laboratoriów Przyszłości. Uczniowie z Zespołu Szkół, który odwiedził premier Mateusz Morawiecki, mogą korzystać z dwóch pracowni robotyki. Laboratoria Przyszłości to rządowy projekt, na który przeznaczamy 1 mld zł. Z programu skorzysta 15 000 szkół w całej Polsce.

– Chcielibyśmy, żeby szkoła była dla dzieci wspaniałą przygodą. Aby tak się stało, potrzeba dobrego sprzętu i wyposażenia – podkreślał premier. W odpowiedzi na te potrzeby powstała inicjatywa Laboratoriów Przyszłości, wspierająca wyposażenie szkół w nowoczesne technologie.

Laboratoria Przyszłości w każdej szkole podstawowej w Polsce

Inicjatywa realizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Dzięki programowi do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi sprzęt (np. drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań). To bezpośrednie wsparcie ponad 3 milionów uczniów.

Do I naboru dla publicznych szkół podstawowych zgłosiło się 99% z nich. Wszystkie otrzymały środki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty. Wkrótce nabory dla innego typu szkół: m.in. niepublicznych oraz prowadzonych za granicą Polski.

– Każdego dziecko to nieoszlifowany diament. Bez wsparcia nie rozwinie swojego potencjału. To wsparcie to między innymi Laboratoria Przyszłości – powiedział szef polskiego rządu.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów

Pandemia to czas szczególne trudny dla uczniów i nauczycieli. COVID-19 zmusił nas do przejścia na naukę hybrydową i zdalną. Chcemy wesprzeć młodzież, która musiała ograniczyć bezpośrednie kontakty z rówieśnikami i nauczycielami w szkole. Stąd dodatkowe środki przeznaczane na pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Zwiększenie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenie kadry w tym zakresie to jeden z naszych celów. W 2022 roku zabezpieczono na ten cel 700 mln zł, z czego 180 mln zł na dodatkowe zajęcia, a 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia specjalistów.

Jak podkreślił premier: – Wiemy doskonale, że do słabej szkoły młodzi ludzie nie lubią chodzić, ale do szkoły, która w ciekawy sposób pokazuje wiedzę i jest nowoczesna, sami biegną z radością.

