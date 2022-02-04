Э. Исаков: Креативные индустрии должны стать драйверами роста северных регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании председателей рабочих групп международной неправительственной организации северных регионов.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в совещании председателей рабочих групп международной неправительственной организации северных регионов — Северный форум. В качестве руководителя рабочей группы по развитию креативных индустрий сенатор озвучил план мероприятий на 2022 год.

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«Креативные индустрии стимулируют инновации и диверсификацию, являются важным фактором роста сектора услуг, поддерживают предпринимательство и способствуют культурному разнообразию», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что в ноябре 2021 года состоялась первая дискуссионная площадка в рамках рабочей группы, где были представлены лучшие практики и инициативы членов и бизнес-партнеров международной организации северных регионов в сфере креативных индустрий.

«Тогда в состав рабочей группы вошли представители ХМАО-Югры, Ненецкого АО, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Теперь желание присоединиться к нашей рабочей группе выразили представители Камчатки», — сообщил Эдуард Исаков. Он выразил мнение, что креативные индустрии станут драйверами роста северных регионов. «Объединившись, мы можем создавать уникальные проекты, позиционирующие многообразие и культуру коренных народов Севера, Сибири и дальнего Востока РФ», — подчеркнул сенатор.

Эдуард Исаков проинформировал, что в этом году запланирован ряд международных мероприятий. Среди них — видеоконкурс ассоциированных школ ЮНЕСКО, XII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС, VI Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели, Международный Фестиваль креативных индустрий Югры, выставка-форум товаропроизводителей Югры.

Эдуард Исаков пригласил коллег по Северному форуму к активному участию в региональных мероприятиях и сотрудничеству.

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