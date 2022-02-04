Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#диверсификация#УКВЗ#Роман Новиков04.02.2022 09:00

УКВЗ увеличил объемы производства трамвайных вагонов до 85 единиц

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62% — до 85 единиц. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка. Вместе с тем поставка трамвайных вагонов по контракту с администрацией Новокузнецка продолжается в 2022 году, и еще 18 вагонов поступает в город, поставка которых завершится до середины февраля текущего года.

При этом рост продаж остальной продукции, такой как комплектующие, насосное и газорегулирующее оборудование составил порядка 127%. Ожидаемая выручка УКВЗ в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 52%.

«Вопреки сложностям, с которыми столкнулось предприятие и экономика страны в целом в связи пандемией, на УКВЗ отмечен существенный рост заказов на гражданскую продукцию. Запросы рынка и рост заказов требуют от завода решений по переоснащению и модернизации производства, строительству новых цехов и вложению средств в современное программное обеспечение», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

За последние три года УКВЗ стабильно пополнял парки российских городов трамвайными вагонами высокого качества, максимально соответствующим транспортным реформам в городах России и учитывающим все современные требования пассажиров. Так, помимо поставок 85 трамваев в 2021 году, в 2019 году УКВЗ выиграл четыре конкурса: на поставку 15 трамвайных вагонов в Магнитогорск и 35 — в Краснодар, суммарно — 50 единиц. В 2020 году, несмотря на тяжелые условия, связанные с пандемией коронавируса, завод поставил 53 вагона в Новокузнецк, Краснодар и Магнитогорск.

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