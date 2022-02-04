Т. Сахарова обсудила вопросы развития спортивной инфраструктуры ЗАТО в Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation
Жители закрытых территорий должны иметь такие же комфортные условия для жизни, как и люди в больших городах, убеждена сенатор.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Сахарова СахароваТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках региональной недели совершила рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск.
В центре внимания – развитие спортивной инфраструктуры флотской столицы, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.
«Жители ЗАТО должны иметь такие же комфортные условия для жизни, как и люди в больших городах. Не чувствовать каких‑то ограничений. У закрытых территорий есть свои особенности, в том числе, если мы говорим о возведении новых объектов. Эта специфика связана не только с климатическими условиями, но и дислоцированием военных формирований. С этим учетом прорабатываем вопросы взаимодействия», — отметила сенатор.
Татьяна Сахарова в рамках региональной недели совершила рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск
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Татьяна Сахарова в рамках региональной недели совершила рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск
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Татьяна Сахарова в рамках региональной недели совершила рабочую поездку в ЗАТО г. Североморск
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В ходе встречи с руководством муниципалитета участники предметно обсудили предстоящее строительство в городе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. В настоящее время документы находятся на государственной экспертизе, рассказала парламентарий. Также шла речь о необходимости реконструкции ледового корта детско-юношеской спортивной школы №3. Кроме того, затронули тему реализации программы формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования.