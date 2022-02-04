Т. Гигель обсудила вопросы внедрения цифровых технологий учета заготовленной древесины

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в заседании Комитета торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии под председательством его руководителя Сергея Алексеева.

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Обсуждался вопрос мониторинга принятого федерального закона о совершенствовании правового регулирования лесных отношений, реализуемого в 2022 году при внедрении цифровых технологий учета заготовленной древесины.

По словам парламентария, обсуждение получилось достаточно представительным и емким. В разговоре участвовали более 70 представителей профильных министерств и ведомств, региональных торгово-промышленных палат, экспертного и бизнес-сообщества, в том числе ООО «Ангара лес», Ассоциации «Центр лесной сертификации», ООО «УК «Сегежа групп», Союза лесопользователей Республики Марий-Эл, межрегионального лесопромышленного кластера «Чепца».

Законодатель сообщила участникам совещания, что в настоящее время по данному закону заинтересованными службами и ведомствами из разных регионов уже предложено 52 поправки. На их основании следует составить «дорожную карту», а также определить, что мы можем реально сделать в данный момент для более совершенного законодательства, которое будет способствовать решению поставленной Президентом РФ цели развития лесной отрасли страны и обеспечит доходность работающих в ней предприятий.

Есть необходимость централизованного обучения пользователей работе с ЛесЕГАИС-mobile, а также дальнейшей проработки реализуемых мер по совершенствованию лесоуправления с экспертным и бизнес-сообществом

Законодатель согласилась с выступающими, что есть необходимость централизованного обучения пользователей работе с ЛесЕГАИС-mobile, а также дальнейшей проработки реализуемых мер по совершенствованию лесоуправления с экспертным и бизнес-сообществом, поскольку для пользовательской реализации всех предусмотренных функций ЛесЕГАИС и ЛесЕГАИС-mobile важна обратная связь от регионального бизнеса о проблемах в работе обоих цифровых инструментов.

Татьяна Гигель приняла участие в заседании Комитета торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии

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Заседание Комитета торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии

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Татьяна Гигель

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Заседание Комитета торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии

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На ее взгляд, очень важно, что непростое в организационном плане решение по обучению работе на ЛесЕГАИС-mobile берет на себя Торгово-промышленная палата через разветвленную региональную систему. А в настоящее время необходимо проработать с бизнесом на максимально возможно профессиональном уровне все нюансы оформления электронного сопроводительного документа (ЭСД)», — подчеркнула законодатель.

По словам сенатора, высказанное заместителем председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Юрием Шуваевым сообщение о готовности и мерах поддержки отраслевого малого и среднего бизнеса, некоммерческих лесных организаций по обеспечению внедрения цифровых технологий учета заготовленной древесины, дает основания надеяться, что начатая работа по совершенствованию контроля в лесной отрасли даст положительные результаты.

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