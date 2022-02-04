Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с военнослужащими в Севастополе.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в ходе работы в регионе принял участие во встрече с военнослужащими, организованной Севастопольским филиалом ФГКУ «Росвоенипотека».

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Сергей Колбин обратил внимание собравшихся на ряд принятых изменений в федеральное законодательство, направленных на совершенствование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

«Жилищное обеспечение – важнейшая составляющая социальной поддержки военнослужащих и их семей», — отметил сенатор. Он проинформировал, что Комитет СФ по обороне и безопасности на регулярной основе проводит мониторинг правоприменительной практики по данной тематике.

Сергей Колбин в ходе работы в регионе принял участие во встрече с военнослужащими, организованной Севастопольским филиалом ФГКУ «Росвоенипотека»

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Сергей Колбин в ходе работы в регионе принял участие во встрече с военнослужащими, организованной Севастопольским филиалом ФГКУ «Росвоенипотека»

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Сергей Колбин в ходе работы в регионе принял участие во встрече с военнослужащими, организованной Севастопольским филиалом ФГКУ «Росвоенипотека»

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«В целях совершенствования нормативной, правовой и организационной базы накопительно-ипотечной системы, направленной на повышение эффективности использования средств федерального бюджета, снижение рисков, связанных с гарантированием выплат, а также реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы по инициативе членов Комитета при участии Минобороны России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов регулярно готовятся изменения в действующее законодательство», — сообщил Сергей Колбин.

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