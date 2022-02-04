Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 февраля 2022, 15:05

Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

Утверждены списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец операционного дня 6 июня 2022 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;

о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

утверждение аудитора Общества;

о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

избрание членов Совета директоров Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Справка

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Управление информации ПАО «Газпром»

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