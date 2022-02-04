Россия и Китай подписали Совместное заявление о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 февраля, в рамках визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай подписано совместное заявление Министерства спорта Российской Федерации и Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.

В рамках тематических Годов стороны договорились укреплять обмены и сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодёжного спорта, спортивной науки, физического воспитания и иных областях. Стороны подготовят к утверждению План мероприятий перекрёстных Годов для его последующей реализации. В настоящее время документ содержит более 500 спортивных событий.

Стороны продолжат выступать против политизации спорта, использования спортсменов и спортивных мероприятий в политических целях и бойкотов спортивных соревнований, а также будут усиливать двустороннее сотрудничество в интересах чистого спорта и борьбы с допингом.

Совместное заявление Министерства спорта Российской Федерации и Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годахВ целях развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в области физической культуры и спорта Министерство спорта Российской Федерации и Главное государственное управление по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики, именуемые в дальнейшем «Стороны», будут совместно проводить Годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах и настоящим заявляют о нижеследующем.I

Стороны будут в рамках Годов укреплять обмены и сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодежного спорта, спортивной науки, физического воспитания и иных областях.II

Стороны продолжат выступать против политизации спорта, использования спортсменов и спортивных мероприятий в политических целях и бойкотов спортивных соревнований. Российская сторона твердо поддерживает проведение XXIV зимних Олимпийских игр и XIII зимних Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году.

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Стороны будут усиливать двустороннее сотрудничество в интересах чистого спорта и борьбы с допингом, продолжать совместную работу в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в целях оказания необходимой помощи государствам, испытывающим трудности в реализации положений упомянутой Конвенции.IV

Стороны подготовят к утверждению соответствующими организационными комитетами Сторон План мероприятий Годов для его последующей реализации. По взаимному согласию Сторон в План мероприятий могут вноситься изменения и дополнения.V

С учетом неопределенности в отношении развития глобальных пандемий, Стороны будут поощрять к внедрению инновационных форм и гибкому сочетанию форматов проведения мероприятий Годов.VI

Ответственность за реализацию конкретных мероприятий Плана несут организаторы этих мероприятий. Финансовые условия реализации мероприятий будут определены по согласованию с организаторами. Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе реализации Плана, разрешаются путем консультаций между Сторонами.

Подписано 4 февраля 2022 года в г. Москве и г. Пекине в двух экземплярах каждый на русском и китайском языках.

Пресс-служба Минспорта России

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