Российско-китайские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Начало российско-китайских переговоров

Си Цзиньпин: В нашей стране это большой добрый знак. День открытия Олимпиады. День начала весны [по лунному календарю]. Сегодня мы с Вами встречаемся. Уверены, что наша личная встреча придаст отношениям [между нашими странами] ещё больше энергии и бодрости.

Сегодня ускоренными темпами распространяется по миру коронавирусная пандемия. Мир вступил в новый период потрясений и перемен. Человечество сталкивается с множеством вызовов и кризисов. На этом фоне наши страны остаются привержены первоначальной цели: прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию отношений, стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Всё крепнет – политическое и стратегическое взаимодоверие.

Наш товарооборот в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов, достигнув, таким образом, нового исторического рекорда. Наши страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления.

Совместными усилиями проводим в жизнь подлинную многосторонность. Отстаивание настоящего демократического духа служит надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства.

Мы будем так двигаться, мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия вместе наметить план для развития китайско-российских отношений в новый исторический период, будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг!

Прежде всего, хотел поблагодарить за приглашение на открытие Олимпийских игр. Мы знаем не понаслышке, что это огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали её блестяще, как всегда это у вас происходит при подготовке таких крупных мероприятий.

Наши посещения во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией. Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем Вы в 2014 году на зимней в Сочи. И, как и договаривались, мы сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр.

Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках.

Продолжение следует.

MIL OSI