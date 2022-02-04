Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Китай#ГЛОНАСС#Beidou#Орбитальные группировки#Владимир Путин04.02.2022 16:33

Роскосмос и Китай подписали соглашение о взаимодополняемости ГЛОНАСС и Beidou

Пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, включая совместное российско-китайское заявление о международных отношениях, был принят в рамках визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. Среди прочего было подписано Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости ГЛОНАСС и Beidou.

В ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне было принято Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В нем Москва и Пекин подчеркнули, что выступают за формирование между мировыми державами отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Госкорпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе в пятницу, 4 февраля 2022 года, подписали соглашение, касающееся сотрудничества в области обеспечения взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou в части системных шкал времени.

Долгосрочной целью российско-китайского сотрудничества в области обеспечения взаимодополняемости ГЛОНАСС и Beidou является предоставление навигационных услуг более высокого качества за счет использования сигналов обеих глобальных навигационных спутниковых систем. Одним из таких условий является согласование системных шкал времени ГЛОНАСС и Beidou с привязкой к международной шкале UTC.

Режим совместного использования сигналов ГЛОНАСС и Beidou позволит снизить риски в навигационном обеспечении потребителей в случае нарушений в функционировании отдельных глобальных навигационных спутниковых системы, повысить точность и надежность решения навигационных задач.

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