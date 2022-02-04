Пресечена противоправная деятельность должностных лиц ФГУП «Федеральная энергосервисная компания»

Source: Russia Ministry of Energy

Сотрудникам МВД России и ФСБ России при взаимодействии с Департаментом экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России пресечена противоправная деятельность лиц из числа руководства подведомственной Минэнерго России организации – ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» (далее – ФГУП «ФЭСКО»).

В соответствии с полученными сведениями, в период с 2018 по 2019 год руководством ФГУП «ФЭСКО» были совершены умышленные противоправные действия, связанные с реализацией федерального имущества, принадлежащего указанному предприятию на правах хозяйственного ведения, на заведомо невыгодных условиях. Указанные факты были выявлены комиссией Минэнерго России в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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