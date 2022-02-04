О. Хохлова приняла участие в форуме Союза городов Центра и Северо-Запада России

Source: Russia – Council of the Federation

Темами обсуждения стали будущее местного самоуправления и развитие туризма.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняла участие в общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России. В форуме одного из старейших объединений муниципальных образований, прошедшем в г. Владимире, приняли участие руководители местных администраций и городских дум, советов народных депутатов, члены Общественной палаты РФ, эксперты в сфере местного самоуправления.

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Ключевой вопрос встречи касался проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Участники совещания выступили с рядом предложений к документу.

По словам Ольги Хохловой, принципы организации местной власти должны быть максимально понятны. «Обобщенные предложения по законопроекту, прозвучавшие на форуме, Союз городов направит в Государственную Думу», — сообщила сенатор.

Ольга Хохлова приняла участие в общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России

Другая тема, обсуждавшаяся в ходе собрания, – развитие туризма. Этот вопрос был поднят в рамках подготовки к Всероссийскому муниципальному саммиту, который пройдёт в Тюмени в апреле нынешнего года.

«Туризм — одна из точек роста, в том числе и для Владимирской области. Развитие этого направления имеет существенное значение для экономики. Было подчёркнуто, что особое внимание сейчас необходимо уделить новым формам туризма в условиях пандемии», — отметила Ольга Хохлова.

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