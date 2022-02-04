Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика04.02.2022 15:29

Космонавты продолжают отрабатывать навыки выживания в заснеженном лесу

Тренировки по действиям экипажа при посадке в лесисто-болотистой местности зимой могут проводиться по полной и сокращенной программам. Если навыки выживания еще не приобретены или утрачены с течением времени, требуется пройти испытание длительностью двое суток с ночевками в лесу. Участниками сокращенных тренировок обычно становятся космонавты, которые не более пяти лет назад прошли этот этап подготовки к полету.

Олег Платонов и Константин Борисов «выживали» в зимнем лесу три года назад. Тогда они были кандидатами в космонавты, а сейчас уже космонавты-испытатели. Третьим членом их условного экипажа стал инструктор ЦПК Дмитрий Закотенко. Специалистам, которые занимаются подготовкой космонавтов, тоже необходимо поддерживать аналогичные навыки. Утром 3 февраля экипаж приступил к испытаниям в лесу и к вечеру того же дня выполнил поставленные перед ним задачи. По словам участников тренировки, высокие сугробы и необходимость работать в интенсивном режиме добавили им трудностей, но прежний опыт помог их преодолеть.

Напомним, что непосредственно «выживания» предваряет курс занятий, в процессе которых космонавтам напоминают правила обеспечения безопасности экипажа в лесисто-болотистой местности зимой. Они должны знать, как построить укрытие, развести костер и не дать огню погаснуть, как вести радиосвязь со спасателями и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. До тренировки космонавты получают возможность отработать отдельные элементы на местности. Поэтому к началу испытаний каждый из них подходит достаточно подготовленным независимо от степени сохранности полученных ранее навыков.

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