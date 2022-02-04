Е. Алтабаева провела дистанционный прием граждан по вопросам социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в дистанционном формате.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в дистанционном режиме провела приём граждан в рамках тематической региональной недели, посвящённой вопросам социальной поддержки.

Взаимодействие с исполнительной властью по таким вопросам всегда даёт хороший результат: повышается результативность работы с обращениями граждан

«Мы работаем в тесном взаимодействии с директором департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя, с коллегами из этого департамента, отвечая на вопросы наших заявителей. Взаимодействие с исполнительной властью по таким вопросам всегда даёт хороший результат: повышается результативность работы с обращениями граждан», – отметила Екатерина Алтабаева.

Екатерина Алтабаева

Севастопольцы просили сенатора помочь с решением жилищно-коммунальных вопросов, получением социальных выплат.

Региональная общественная организация ветеранов Вооруженных сил попросила содействия в обеспечении индивидуальными средствами реабилитации и протезирования.

Вопросы касались также благоустройства придомовой территории, её санитарного состояния, соблюдения индивидуальными предпринимателями правил торговли.

Всем заявителям были даны устные разъяснения. Обращения граждан взяты в работу.

«Из тех вопросов, которые прозвучали сегодня, один я беру на особый контроль. Обратился одинокий отец, который воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, и ему нужна помощь, но помощь многоплановая. Будем этим заниматься», – сказала Екатерина Алтабаева.

MIL OSI