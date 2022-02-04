Е. Алтабаева провела дистанционный прием граждан по вопросам социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation
Мероприятие состоялось в дистанционном формате.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в дистанционном режиме провела приём граждан в рамках тематической региональной недели, посвящённой вопросам социальной поддержки.
Взаимодействие с исполнительной властью по таким вопросам всегда даёт хороший результат: повышается результативность работы с обращениями граждан
«Мы работаем в тесном взаимодействии с директором департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя, с коллегами из этого департамента, отвечая на вопросы наших заявителей. Взаимодействие с исполнительной властью по таким вопросам всегда даёт хороший результат: повышается результативность работы с обращениями граждан», – отметила Екатерина Алтабаева.
Екатерина Алтабаева
Севастопольцы просили сенатора помочь с решением жилищно-коммунальных вопросов, получением социальных выплат.
Региональная общественная организация ветеранов Вооруженных сил попросила содействия в обеспечении индивидуальными средствами реабилитации и протезирования.
Вопросы касались также благоустройства придомовой территории, её санитарного состояния, соблюдения индивидуальными предпринимателями правил торговли.
Всем заявителям были даны устные разъяснения. Обращения граждан взяты в работу.
«Из тех вопросов, которые прозвучали сегодня, один я беру на особый контроль. Обратился одинокий отец, который воспитывает несовершеннолетнего ребёнка, и ему нужна помощь, но помощь многоплановая. Будем этим заниматься», – сказала Екатерина Алтабаева.