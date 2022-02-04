«Газпром» и CNPC подписали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай по «дальневосточному» маршруту

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 февраля 2022, 12:05

Это второй долгосрочный договор купли-продажи газа, заключенный компаниями.

«Дальневосточный» маршрут увеличит объем поставок российского газа в Китай на 10 млрд куб. м.

ПАО «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали долгосрочный Договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»).

«Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что „Газпром“ является надежным поставщиком газа», — сказал Алексей Миллер.

Справка

Государственная нефтегазовая компания CNPC — основной партнер «Газпрома» в Китае.

В 2014 году «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири») в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Торжественная церемония, посвященная началу первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай, состоялась 2 декабря 2019 года.

В январе 2022 года завершена разработка технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Он пройдет по территории Монголии, станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год.

Управление информации ПАО «Газпром»

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