В. Полетаев и К. Чуйченко обсудили актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и Министерства юстиции РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Среди рассмотренных тем — доступность нотариальных услуг.

Состоялась встреча первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочного представителя СФ в Минюсте России Владимира Полетаева ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и Министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Главной темой беседы стало взаимодействие ведомства и верхней палаты российского парламента.

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Стороны обсудили доступность нотариальных услуг, а также разработку нормативной базы, которая позволит установить более прозрачный порядок формирования оплаты нотариальных действий и усилит контроль за экономической обоснованностью нотариальных тарифов. Кроме того, была затронута тема качества подготовки кадров в сфере адвокатуры и нотариата.

Владимир Полетаев затронул вопросы реализации постановлений Совета Федерации по итогам «правительственных часов» с участием Министра юстиции и директора ФССП России, а также разработки проектов нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить работу по актуальным вопросам.

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