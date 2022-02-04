В. Матвиенко: Развитие технологий расширяет доступность качественной онкологической помощи в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

В День борьбы против рака в НИМЦ радиологии Минздрава России Председатель СФ выступила с видеообращением.

В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Министерства здравоохранения России прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы против рака.

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В видеообращении к участникам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что онкологические заболевания по‑прежнему остаются в ряду самых смертоносных недугов. «Это не значит, что человечество бессильно в противостоянии с этой страшной болезнью», — сказала спикер СФ.

Она поблагодарила врачей-онкологов и коллектив Исследовательского центра радиологии, особо отметила роль его генерального директора Андрея Каприна. «В Центре сформирована уникальная команда профессионалов, талантливых кадров, цельная система борьбы с онкозаболеваниями, в основе которой новейшие научные разработки и технологии. В этом огромная личная заслуга академика Андрея Каприна, который вносит большой вклад в развитие онкологической помощи в стране».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что продвижение вперед в борьбе с раком требует постоянного наращивания усилий как медицинского сообщества, так и государства. Спикер СФ напомнила, что Президент России Владимир Путин назвал борьбу с онкологическими заболеваниями ключевой задачей отечественной медицины, приоритетом политики государства в области здравоохранения.

При этом Председатель СФ считает, что успешное противостояние раку невозможно без международного сотрудничества и доступности во всех регионах страны качественной онкологической помощи. «Развитие технологий открывает здесь новые перспективы. Так, в Центре радиологии возможно в режиме реального времени транслировать наиболее интересный опыт в регионы, подключать ведущих мировых экспертов. Совет Федерации готов помочь в решении возникающих здесь правовых и организационных вопросов».

Валентина Матвиенко дала высокую оценку Всероссийскому информационно-просветительскому проекту «Онкопатруль», благодаря которому граждане осознают важность регулярных профилактических осмотров с целью своевременной диагностики рака, имеют возможность пройти такой осмотр, в обществе формируется онконастороженность.

Председатель СФ приветствовала открытие российско-японского референс-центра эндоскопической диагностики и лечения в онкологии на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

В церемонии открытия центра приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Центр создан с целью разработки и внедрения современных эндоскопических технологий в онкологическую практику всех регионов России. Деятельность центра в первую очередь направлена на интерактивное обучение специалистов на местах, в том числе с возможностью привлечения японских экспертов, обладающих наибольшим в мире опытом диагностики и лечения распространенных видов онкологических заболеваний.

Также заместитель Председателя СФ отметила, что профилактика и развитие принципов онконастороженности являются важнейшими задачами, так как только ранняя диагностика, применение комплексных и комбинированных методов лечения позволят достичь целей, поставленных Президентом России перед системой здравоохранения.

Галина Карелова сообщила, что в последние годы уделяется особое внимание информированию граждан и разъяснению необходимости прохождения регулярных обследований, в первую очередь, в целях более раннего выявления онкологических заболеваний. «В структуре онкологической службы созданы новые подразделения – центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Выстроен такой механизм, который обеспечивает проведение всего комплекса диагностических мероприятий в пределах одной медицинской организации. В период 2019–2021 гг. в 79 регионах страны создано 405 таких центров. К 2024 году планируется увеличить их количество до 500», – сказала вице-спикер.

Вице-спикер СФ выразила надежду, что в дальнейшем деятельность российско-японского референс-центра будет способствовать совершенствованию врачебной деятельности и повышению качества медицинской помощи в регионах России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил значительный прогресс в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. По его словам, расширились ряды онкологов и повысилась заинтересованность молодых специалистов в работе именно в этой сфере.

Михаил Мурашко подчеркнул, что внушительный объем финансовых средств направляется на развитие необходимой инфраструктуры. «Открываются референс-центры. Наблюдаем рост телемедицинских консультаций. Это дает возможность получить «второе мнение», сравнить тактику лечения, чтобы работать по единым протоколам». Министр назвал важным развивать информатизацию и выстраивать трек цифрового сопровождения каждого пациента с онкологией.

В церемонии открытия референс-центра также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки и председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн подчеркнул, что День борьбы против рака — особенный день, который объединяет не только медиков и организаторов здравоохранения, но и органы государственной власти и общественные организации. «Мы все стоим перед одной целью – борьбой с онкологическими заболеваниями. И только совместные усилия в области законодательного совершенствования системы оказания онкологической помощи, развития общественно значимых инициатив в области профилактики и раннего выявления рака могут повлиять на показатели смертности от этого недуга».

Андрей Каприн выразил признательность сенаторам за пристальное внимание к проблемам российской онкологической службы, поддержку в реализации просветительских проектов. «Уверен, что благодаря столь гармоничному сотрудничеству, мы сможем выполнить данные Президентом России поручения в рамках реализации Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

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