Владимир Путин прибыл в Китай

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Будет рассмотрен широкий спектр вопросов практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях.

Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике. По итогам визита имеется в виду принять совместное заявление, в котором будут зафиксированы общие подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем.

В Пекине Владимир Путин будет также присутствовать на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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