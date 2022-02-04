А. Базилевский: Качество законов и их реализация во многом зависит от слаженной работы федеральных и региональных законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем Законодательной Думы Хабаровского края И. Зикуновой.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края в ходе работы в регионе провел встречу с председателем Законодательной Думы края Ириной Зикуновой.

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Были обсуждены вопросы продвижения законодательных инициатив региона, направленных на улучшение ситуации в сфере экономики и дальнейшее взаимодействие с федеральным центром.

Андрей Базилевский напомнил, что в декабре прошлого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил Стратегию развития региона по пяти флагманским направлениям: «Интересная работа, достойная зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья. Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей», «Край притяжения. Туризм в удовольствие».

Андрей Базилевский в ходе работы в регионе провел встречу с председателем Законодательной Думы края Ириной Зикуновой

«Эти направления нацелены на реальное повышение качества жизни, условий работы и отдыха в регионе, привлечение молодежи, специалистов из других регионов страны. Предстоит большая работа по достижению поставленных задач. Укрепление вертикали законодательной (представительной) власти нацелено на эффективное решение вопросов в интересах граждан. От нашего взаимопонимания зависит качество законов и их реализация на местах», — отметил Андрей Базилевский.

По словам Ирины Зикуновой, достигнута договоренность о скоординированной работе по данным направлениям.

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