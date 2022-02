03.02.2022 Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki z Francją i Ukrainą

Source: Government of Poland in Polish

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wziął udział w spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki z Francją i Ukrainą03.02.2022

Sekretarz stanu w MSZ RP Szymon Szynkowski vel Sęk uczestniczył – w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua – w wideokonferencji szefów dyplomacji państw Bukareszteńskiej Dziewiątki.

W spotkaniu – na zaproszenie Polski i Rumunii – koordynatorów formatu, wzięła udział również Francja i Ukraina. Spotkanie było kontynuacją rozmów B9 z Francją w formacie ministrów obrony (przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony UE w Breście 13.01. br.). Rozmowy skoncentrowały się na ocenie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i możliwości odpowiedzi na zagrożenie.

Ministrowie wyrażali zaniepokojenie napiętą sytuacją wokół Ukrainy oraz rozmieszczeniem znaczących rosyjskich sił wojskowych na Białorusi. Zgadzali się, co do potrzeby kontynuacji dialogu z jednoczesnym dalszym wzmacnianiem odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO oraz politycznym i praktycznym wsparciem dla Ukrainy. Zwracano uwagę na konieczność dalszej ścisłej koordynacji działań sojuszników w ramach NATO, UE i OBWE. Wiceminister Szynkowski vel Sęk zapewnił o naszej pełnej gotowości do podejmowania działań na rzecz deeskalacji i budowy zaufania w ramach naszego Przewodnictwa w OBWE.

Jednocześnie wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że deeskalacja jest kluczowa, ale nie można jej osiągnąć kosztem bezpieczeństwa naszego regionu. Wiceminister z zadowoleniem odnotował zaangażowanie Francji na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Uczestnicy spotkania wyrazili wobec ministra D. Kułeby pełne wsparcie i solidarność z Ukrainą wobec zagrożenia jej niepodległości i integralności terytorialnej.

