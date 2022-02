03.02.2022 Minister Rau zaprezentował priorytety przewodnictwa w OBWE przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA

Source: Government of Poland in Polish

Minister Rau zaprezentował priorytety przewodnictwa w OBWE przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA03.02.2022

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau – urzędujący przewodniczący OBWE – uczestniczył dziś w wysłuchaniu przed Komisją ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, działającą przy Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Minister Rau przedstawił priorytety polskiego przewodnictwa w OBWE w 2022 r., w szczególności odniósł się do obecnej sytuacji bezpieczeństwa i wydarzeń związanych z rosnącym zagrożeniem dla Ukrainy. Podkreślił konieczność przestrzegania fundamentalnych zasad utrzymywania pokojowych relacji między państwami, uzgodnionych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Akcie Końcowym z Helsinek, Paryskiej Karcie Nowej Europy i późniejszych dokumentach OBWE.

– Istnieje potrzeba porównania zapisów dotyczących rozumienia pojęcia niepodzielności bezpieczeństwa i jego związku z innymi zasadami OBWE, takimi jak swoboda przynależności do sojuszy. Uważam, że jest to ogromna szansa dla OBWE na podkreślenie swojej skuteczności i roli w XXI wieku – powiedział szef polskiej dyplomacji.- Polskie Przewodnictwo będzie dążyć do koncentrowania działań na wsparciu osób doświadczonych przez konflikty oraz kontynuować aktywność na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, podstawowych wolności i instytucji demokratycznych w obszarze OBWE. Jestem przekonany, że z powodzeniem wspólnie pokonamy trudności i wyzwania, potwierdzając tym samym naszą jedność, spójność i determinację – stwierdził minister Rau.

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, znana również jako Komisja Helsińska, monitoruje przestrzeganie Porozumień Helsińskich i wspiera kompleksowe bezpieczeństwo poprzez promowanie praw człowieka, demokracji oraz współpracy gospodarczej, środowiskowej i wojskowej w regionie OBWE.

