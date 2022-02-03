Source: Russia Federal Space

#ЦПК#МКС-67#Союз МС-21#Пилотируемая космонавтика03.02.2022 10:59

Экипаж МКС-67 провел рабочий день на тренажере российского сегмента МКС

Продолжается подготовка к очередной экспедиции на Международную космическую станцию. Помимо сдачи зачетов и экзаменов космонавты должны провести так называемые типовые полетные сутки на российском сегменте МКС и заняться работой, которую обычно в течение дня выполняют их коллеги на орбите. Кроме того, участниками тренировки необходимо показать свою готовность к возможным нештатным и аварийным ситуациям.

Первым к выполнению поставленных задач приступил основной экипаж МКС-67 в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. Опыт космических полетов есть только у Олега Артемьева, который совершил две экспедиции на МКС. Тем не менее у членов экипажа много общего.

Они давно состоят в отряде космонавтов, хоть и являются представителями разных наборов, и все трое — выпускники МГТУ им. Баумана. В связи с этим запуск космического корабля «Союз МС-21», на котором 18 марта 2022 года экипаж МКС-67 должен отправиться в полет, уже называют «Бауманским стартом».

В ходе типовых полетных суток космонавты решили поставленные перед ними задачи: от простых, как запись видеообращения, до сложных — связанных с разными аспектами их профессиональной деятельности. Отработан ряд нештатных ситуаций, смоделированных инструкторами ЦПК для экипажа. Справились космонавты и с аварией — ликвидировали пожар и восстановили атмосферу на борту станции. На подобных тренировках воспроизводят только расчетные ситуации, алгоритм выхода из которых содержится в бортовой документации.

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