Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ03.02.2022 16:44
Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций
Научный центр оперативного мониторинга Земли (входит в предприятие «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций в мире с помощью российских космических аппаратов. За неделю в МЧС России переданы данные космической съемки в объеме около 781 тыс. кв. км.
В период с 27 января по 3 февраля 2022 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:
Обстановка на Военно-грузинской дороге;
Ледовые переправы в нескольких российских регионах;
Подтопление в Краснодарском крае.
В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в этот период осуществлялся мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:
Вулканическая активность в Королевстве Тонга;
Наводнений, оползней, штормов и ураганов в Сан-Томе, Принсипи, Мозамбике, Малави, Эквадоре и на Мадагаскаре;
Последствия землетрясения на Гаити.
На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах в мире была запланирована космическая съемка последствий разлива нефти в Перу.
В рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории России представителям региональных органов управления переданы за неделю российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 108 тыс. кв. км, в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 447 тыс. кв. км.