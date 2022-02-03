Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ03.02.2022 16:44

Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг чрезвычайных ситуаций

Научный центр оперативного мониторинга Земли (входит в предприятие «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций в мире с помощью российских космических аппаратов. За неделю в МЧС России переданы данные космической съемки в объеме около 781 тыс. кв. км.

В период с 27 января по 3 февраля 2022 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Обстановка на Военно-грузинской дороге;

Ледовые переправы в нескольких российских регионах;

Подтопление в Краснодарском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам в этот период осуществлялся мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций:

Вулканическая активность в Королевстве Тонга;

Наводнений, оползней, штормов и ураганов в Сан-Томе, Принсипи, Мозамбике, Малави, Эквадоре и на Мадагаскаре;

Последствия землетрясения на Гаити.

На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах в мире была запланирована космическая съемка последствий разлива нефти в Перу.

В рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории России представителям региональных органов управления переданы за неделю российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 108 тыс. кв. км, в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам — около 447 тыс. кв. км.

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